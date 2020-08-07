Кроме чиновников и гуманитарных грузов в Украине начали взимать сбор за воздушные перевозки

7 августа, 2020, 10:15

В Украине вступил в силу закон о взыскании сбора за вылет пассажиров

Закон Украины "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины по поводу усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины" вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно заключительным положениям закон вступает в силу с дня, следующего за его опубликованием.

Согласно тексту к проекту закона, ставка государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, установлена в размере $0,5, на международных рейсах - $2.

За каждую тонну багажа в пределах Украины будет взиматься $2,5, а при международных перевозках - $10.

В то же время в проекте закона указано, что сбор не будут взимать при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств. Также сбор не будет взиматься при перевозке гуманитарной помощи из или в Украине, а также при полетах, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Его не будут платить также пассажиры категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом. Его не будут платить пассажиры за детей до двух лет. Также от сбора освобождаются пассажиры, летящие транзитом, пассажиры с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Напомним, 13 июля Рада поддержала законопроект о введении сбора за вылет пассажиров.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, в свою очередь, отметил , что повышение цен на авиабилеты в связи с принятием закона о введении единых правил взимания госсборов в авиации не произойдет.

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