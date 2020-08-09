Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Барселона" и "Бавария" составили последнюю четвертьфинальную пару Лиги чемпионов.
В других матчах встретятся "Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция), "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция).
Лига чемпионов
1/8 финала. повторные матчи
8 августа
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 3: 1
Голы: Лангле, 10, Месси, 23 Суарес, 45 + 1 (пен.) - Инсинье, 45 5 (пен.)
Первый матч - 1: 1
"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) 4: 1
Голы: Левандовски, 10 (пен.), 84, Перишич, 24 Толиссо, 76 - Эбрахам, 44
Первый матч - 3: 0
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