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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: определились все четвертьфиналисты турнира

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты турнира


фото: Getty Images
В субботу, 8 августа, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" одержали последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Барселона" и "Бавария" составили последнюю четвертьфинальную пару Лиги чемпионов.

В других матчах встретятся "Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция), "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция).

Лига чемпионов

1/8 финала. повторные матчи

8 августа

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 3: 1

Голы: Лангле, 10, Месси, 23 Суарес, 45 + 1 (пен.) - Инсинье, 45 5 (пен.)

Первый матч - 1: 1

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) 4: 1

Голы: Левандовски, 10 (пен.), 84, Перишич, 24 Толиссо, 76 - Эбрахам, 44

Первый матч - 3: 0

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