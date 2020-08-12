Экс-нардеп Береза планирует выдвигаться на пост мэра Киева
12 августа, 2020, 13:15
Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева
Об этом он написал в Facebook .
Бывший внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза заявил о своем намерении баллотироваться на пост городского головы Киева.
"Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей" ЕкоПартии "в Киевсовет", - написал он.
- Напомним, нардепка Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".
- Партия "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на выборах столичного мэра
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