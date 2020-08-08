"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева

8 августа, 2020, 16:10

Об этом сообщает официальный сайт "Батькивщины" .

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала Алексея Кучеренко - единственным профессионалом из всех кандидатов на мэры Киева.

"Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов на мэры Киева. Он - человек известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали . И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", - сказала Тимошенко.

По словам Алексея Кучеренко, он и команда "Батькивщины" имеют три приоритета. Первый - это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян. Второй - инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы. Третий - это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, 16 июля кандидат от партии "Слуга народа" на должность мэра Киева Ирина Верещук вызвала мэра Виталия Кличко на дебаты.

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