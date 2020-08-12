Очередной рост COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 1433 новых случая
12 августа, 2020, 08:55
Утром в среду, 12 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр СНБО.
За сутки на коронавирус заболело еще 1433 украинском.
12 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 84548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1970 летальных, 45686 пациентов выздоровели. Всего проведено 1214941 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 752 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3043 случая;
Волынская область - 4423 случая;
Днепропетровская область - 1602 случая;
Донецкая область - 1011 случаев;
Житомирская область - 2215 случаев;
Закарпатская область - 5946 случаев;
Запорожская область - 971 случай;
Ивано-Франковская область - 6039 случаев;
Кировоградская область - 728 случаев;
г. Киев - 9869 случаев;
Киевская область - 4307 случаев;
Львовская область - 11 308 случаев;
Луганская область - 160 случаев;
Николаевская область - 744 случая;
Одесская область - 4458 случаев;
Полтавская область - 514 случаев;
Ровенская область - 7114 случаев;
Сумская область - 716 случаев;
Тернопольская область - 3413 случаев;
Харьковская область - 5169 случаев;
Херсонская область - 276 случаев;
Хмельницкая область - 1413 случаев;
Черновицкая область - 6980 случаев;
Черкасская область - 1049 случаев;
Черниговская область - 1080 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 г. в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19.
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