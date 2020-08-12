12 августа, 2020, 08:55

Утром в среду, 12 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За сутки на коронавирус заболело еще 1433 украинском.

12 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 84548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1970 летальных, 45686 пациентов выздоровели. Всего проведено 1214941 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 752 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3043 случая;

Волынская область - 4423 случая;

Днепропетровская область - 1602 случая;

Донецкая область - 1011 случаев;

Житомирская область - 2215 случаев;

Закарпатская область - 5946 случаев;

Запорожская область - 971 случай;

Ивано-Франковская область - 6039 случаев;

Кировоградская область - 728 случаев;

г. Киев - 9869 случаев;

Киевская область - 4307 случаев;

Львовская область - 11 308 случаев;

Луганская область - 160 случаев;

Николаевская область - 744 случая;

Одесская область - 4458 случаев;

Полтавская область - 514 случаев;

Ровенская область - 7114 случаев;

Сумская область - 716 случаев;

Тернопольская область - 3413 случаев;

Харьковская область - 5169 случаев;

Херсонская область - 276 случаев;

Хмельницкая область - 1413 случаев;

Черновицкая область - 6980 случаев;

Черкасская область - 1049 случаев;

Черниговская область - 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 г. в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19.

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