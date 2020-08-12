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Espreso.tvОбществоКарантин: в "Борисполе" 43 пассажира не пустили на самолет в Эмираты

Карантин: в "Борисполе" 43 пассажира не пустили на самолет в Эмираты


фото: Главком
В столичном аэропорту "Борисполь" 43 пассажира не смогли вылететь рейсом в Дубай (ОАЭ)

Причиной этого стали новые правила карантина, которые установили власти ОАЭ, передает "Украина 24".

Одна из путешествующих - киевлянка Юлия Ковалева говорит, что узнала об изменении правил полета в аэропорту. Ее отказались пускать на борт самолета, так как тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила ... Мы общались со всем аэропортом, с девушками - никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", - возмутилась она.

Представители украинской авиакомпании МАУ пояснили, что получили новые требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими. Также там объяснили, что сообщили пассажирам о новых правилах письмом и информацией на сайте.

В результате авиакомпания предложила Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения.

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