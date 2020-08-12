Чемпион мира бесплатно покинул "Ювентус"
12 августа, 2020, 20:51
Французский полузащитник Блез Матьюди бесплатно покинул туринский "Ювентус"
Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".
У Матьюди закончился контракт с туринским клубом.
"Спасибо за все", - говорится в заявлении "Ювентуса".
Матьюди перешел в туринский клуб в 2017 году из ПСЖ. Тогда итальянцы заплатили 25 млн евро. Также полузащитник успел поиграть за французские "Труа" и "Сент-Этьен".
В 2018 году вместе со сборной Франции Блез Матьюди выиграл чемпионат мира. На его счету 84 матча и 9 голов в национальной команде.
Grazie di tutto, @MatuidiBlaise !- JuventusFC) (@juventusfc) August 12, 2020
- 8 августа новым главным тренером "Ювентуса" стал бывший игрок туринского клуба Андреа Пирло.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-