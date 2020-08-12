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Espreso.tvСпортЧемпион мира бесплатно покинул "Ювентус"

Чемпион мира бесплатно покинул "Ювентус"


фото: Getty Images
Французский полузащитник Блез Матьюди бесплатно покинул туринский "Ювентус"

Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".

У Матьюди закончился контракт с туринским клубом.

"Спасибо за все", - говорится в заявлении "Ювентуса".

Матьюди перешел в туринский клуб в 2017 году из ПСЖ. Тогда итальянцы заплатили 25 млн евро. Также полузащитник успел поиграть за французские "Труа" и "Сент-Этьен".

В 2018 году вместе со сборной Франции Блез Матьюди выиграл чемпионат мира. На его счету 84 матча и 9 голов в национальной команде.

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