Чемпион мира бесплатно покинул "Ювентус"

12 августа, 2020, 20:51

Французский полузащитник Блез Матьюди бесплатно покинул туринский "Ювентус"

Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".

У Матьюди закончился контракт с туринским клубом.

"Спасибо за все", - говорится в заявлении "Ювентуса".

Матьюди перешел в туринский клуб в 2017 году из ПСЖ. Тогда итальянцы заплатили 25 млн евро. Также полузащитник успел поиграть за французские "Труа" и "Сент-Этьен".

В 2018 году вместе со сборной Франции Блез Матьюди выиграл чемпионат мира. На его счету 84 матча и 9 голов в национальной команде.

8 августа новым главным тренером "Ювентуса" стал бывший игрок туринского клуба Андреа Пирло.