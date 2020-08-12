20-летний бразилец из "Реала" может продолжить карьеру в МЮ
12 августа, 2020, 21:48
Английский "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора
Об этом сообщает DefensaCentral .
Руководство английского клуба рассматривает 20-летнего бразильца, как альтернативу полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, трансфер которого в "Манчестер Юнайтед" сорвался. "Красные дьяволы" уже провели предварительные переговоры со "сливочными".
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 45 млн евро.
- 11 июня мадридский "Реал" отклонил предложение французского ПСЖ по трансферу Винисиуса Жуниора.
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