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Espreso.tvСпорт20-летний бразилец из "Реала" может продолжить карьеру в МЮ

20-летний бразилец из "Реала" может продолжить карьеру в МЮ


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора

Об этом сообщает DefensaCentral .

Руководство английского клуба рассматривает 20-летнего бразильца, как альтернативу полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, трансфер которого в "Манчестер Юнайтед" сорвался. "Красные дьяволы" уже провели предварительные переговоры со "сливочными".

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 45 млн евро.

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