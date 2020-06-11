 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" отказался продавать 19-летнего бразильца за 110 млн евро

"Реал" отказался продавать 19-летнего бразильца за 110 млн евро


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" отклонил предложение французского ПСЖ по трансферу Винисиуса Жуниора

Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 19-летнего бразильца 110 млн евро, но "Реал" не собирается продавать своего таланта.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 45 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать