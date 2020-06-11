"Реал" отказался продавать 19-летнего бразильца за 110 млн евро
11 июня, 2020, 15:15
Мадридский "Реал" отклонил предложение французского ПСЖ по трансферу Винисиуса Жуниора
Об этом сообщает Don Balon.
По информации источника, парижане готовы заплатить за 19-летнего бразильца 110 млн евро, но "Реал" не собирается продавать своего таланта.
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 45 млн евро.
- 26 мая главного тренера мадридского "Реала" Зинедин Зидан был признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов.
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