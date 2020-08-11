Зеленский подписал закон о поддержке кинопроизводства
Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-их, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020.
Закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновки видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.
Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных Законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых в Украине доходов нерезидентов.
Таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.
Удешевление услуг по кино- и видеопроизводства для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развития туризма и усилению туристической привлекательности Украины.
Также это положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для усиления ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-