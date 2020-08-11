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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о поддержке кинопроизводства

Зеленский подписал закон о поддержке кинопроизводства

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который повысит конкурентоспособность видео- и кинопроизводства Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-их, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020.

Закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновки видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных Законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых в Украине доходов нерезидентов.

Таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

Удешевление услуг по кино- и видеопроизводства для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развития туризма и усилению туристической привлекательности Украины.

Также это положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для усиления ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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