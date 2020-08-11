Затонувший танкер Delfi: частная компания заплатит за подъем судна, - Криклий
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Мы начали подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера. Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств", - написал министр.
По его словам, работы выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" предложило профинансировать работы.
"Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП" АМПУ ", ООО" Краншип "и ООО" Бруклин-Киев ", - добавил Криклий.
- Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на уборку танкера 20 июля.
- 25 июля В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.
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