Затонувший танкер Delfi: частная компания заплатит за подъем судна, - Криклий

11 августа, 2020, 13:40

За подъем танкера Delfi в Одессе заплатит частная компания, подготовительные работы по поднятию судна уже начались

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы начали подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера. Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств", - написал министр.

По его словам, работы выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" предложило профинансировать работы.

"Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП" АМПУ ", ООО" Краншип "и ООО" Бруклин-Киев ", - добавил Криклий.

Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на уборку танкера 20 июля.

25 июля В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.

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