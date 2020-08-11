Вакцина от туберкулеза может помочь от COVID-19, - израильские ученые
Как пишет Синьхуау , к таким выводам пришли исследователи из израильского университета Бен Гуриона и Еврейского университета Иерусалима.
Отмечается, что исследователи сравнили соотношение между распространением вакцины от туберкулеза и последствиями COVID-19. Оказалось, что в государствах, где проводится широкая вакцинация от туберкулеза, наблюдается и определенную защиту от COVID-19 с меньшим количеством заражений и уровнем смертности.
"Защита был значительным среди людей в возрасте до 24 лет, которые были вакцинированы в течение последних 15 лет", - говорится в материале.
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Ученые также провели подобное сравнение с вакцинами против кори и краснухи, однако не обнаружили никакой связи.
В исследовании анализировались данные 55 стран, в которых проживает 62,9% населения мира.
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