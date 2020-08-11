 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВакцина от туберкулеза может помочь от COVID-19, - израильские ученые

Вакцина от туберкулеза может помочь от COVID-19, - израильские ученые


фото: reuters
Вакцинация против туберкулеза может предоставить дополнительную защиту от COVID-19

Как пишет Синьхуау , к таким выводам пришли исследователи из израильского университета Бен Гуриона и Еврейского университета Иерусалима.

Отмечается, что исследователи сравнили соотношение между распространением вакцины от туберкулеза и последствиями COVID-19. Оказалось, что в государствах, где проводится широкая вакцинация от туберкулеза, наблюдается и определенную защиту от COVID-19 с меньшим количеством заражений и уровнем смертности.

"Защита был значительным среди людей в возрасте до 24 лет, которые были вакцинированы в течение последних 15 лет", - говорится в материале.

Читайте также: ВОЗ: обеспечение всех людей вакциной от коронавируса будет стоить более $ 100 млрд

Ученые также провели подобное сравнение с вакцинами против кори и краснухи, однако не обнаружили никакой связи.

В исследовании анализировались данные 55 стран, в которых проживает 62,9% населения мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать