ВОЗ: обеспечение всех людей вакциной от коронавируса будет стоить более $100 млрд
10 августа, 2020, 16:54
Чтобы предоставить всему человечеству доступ к вакцине от COVID-19 необходимо более $100 млрд инвестиций
Об этом во время брифинга в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ.
"Только для этой вакцины (от COVID-19 - ред.) будет необходимо более $100 млрд, чтобы все люди имели к ней доступ", - сообщил Гебреисус.
Гебреисус заметил, что такая сумма может показаться большой. Однако, по его словам, пока страны Большой двадцатки уже выделили более $10 трлн финпомощи для борьбы с последствиями коронавируса.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021 года.
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