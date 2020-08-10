 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВОЗ: обеспечение всех людей вакциной от коронавируса будет стоить более $100 млрд

ВОЗ: обеспечение всех людей вакциной от коронавируса будет стоить более $100 млрд

Чтобы предоставить всему человечеству доступ к вакцине от COVID-19 необходимо более $100 млрд инвестиций

Об этом во время брифинга в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ.

"Только для этой вакцины (от COVID-19 - ред.) будет необходимо более $100 млрд, чтобы все люди имели к ней доступ", - сообщил Гебреисус.

Гебреисус заметил, что такая сумма может показаться большой. Однако, по его словам, пока страны Большой двадцатки уже выделили более $10 трлн финпомощи для борьбы с последствиями коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать