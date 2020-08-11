В селе возле Тернополя - вспышка коронавируса

11 августа, 2020, 11:14

Полсотни новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за предыдущие сутки на Тернопольщине

Из них 12 - в областном центре. Еще семнадцатого пригородном Петрика.

Об этом сообщает управление здравоохранения ОГА .

Среди других больных по пять - в Борщевском (г.. Борщев, с. Гуштын и с. Бурдяковцы) и Бережанскому (г.. Бережаны и с. Нараив) районах, а также четверо - в самом Черткове.

Всего по состоянию на 11 cерпня в области по результатам исследований методом ПЦР диагноз лабораторно подтвержден в 3374 случаях. А это - в 3089 взрослых и 285 детей.

Более 64,5% жителей (2177 человек), в которых обнаружили COVID-19 - выздоровели. 1153 человек болеют.

Напомним , 7 августа Тернополь оказался в "зеленой" зоне карантина.