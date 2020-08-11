В Минске закрыли 7 станций метро, - СМИ
11 августа, 2020, 18:52
В Беларуси третий день протестов из-за результатов президентских выборов, власти снова перекрывают метро
Об этом сообщает TUT.BY.
"С 18:15 остановлен вход-выход пассажиров со станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купальская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская". Поезда не останавливаются на этой станции", - говорится в сообщении.
- В областных центрах Беларуси начались проблемы с мобильным интернетом.
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