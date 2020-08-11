УКУ стал на защиту Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

11 августа, 2020, 09:43

Ректорат УКУ отреагировал жестким заявлением по поводу недавнего пресс-брифинга МОН по модернизации системы качества образования в Украине, на котором и.о. министра Сергей Шкарлет при поддержке группы ректоров критиковал деятельность Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО)

Еспресо.TV приводит текст заявления:

"Белое является белым, а черное - черным: в защиту Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

В наше время мировоззренческой дезориентации уже стало привычным провозглашать белое черным и наоборот. Несколько дней назад яркой иллюстрацией к этой практике стал пресбрифинг МОН по модернизации системы качества образования в Украине, на котором и.о. министра Сергей Шкарлет при поддержке группы ректоров обратился к произвольному очернения деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО).

Что настораживает? Стиль, благодаря которому это стало приглашением к публичному травли руководства НАЗЯВО и отдушиной для недовольных его принципиальной позицией по соблюдению стандартов качества в высшем образовании. В чем только не обвинили Сергей Квит и команду НАЗЯВО ?! В монополизации практики аккредитации, коммерциализации и вымогательстве, ограничении автономии вузов и конечно нехватки уважения к заслуженным и солидных.

Что пугает? Осознание, что большинство из присутствующих просто не понимают, что есть НАЗЯВО и зачем оно нужно. Они и представители НАЗЯВО на разных и непонятными друг для друга языках. Они, мол, - реалисты, а НАЗЯВО - такая игра в независимость, прозрачность и объективность. Ее еще можно было бы мириться, если бы это ни на что не влияло и ничего не стоило. Но если за это «унижение» еще надо делиться своим всевластием и крошками с бюджетного корзины, то самый высокий возвращаться с якобы виртуальной матрицы европейских стандартов в милую сердцу реальность украинских никак стандартов ручного управления, кумовства, патернализма и, конечно, цинизма.

Что возмущает? Собственно - цинизм, в результате которого формальный предписание Назка, вызванный вероятной коллизией в законодательстве Украины и его несовершенством сравнению с аналогичным европейским законодательством, становится основанием для нескрываемой атаки на институт, который начал успешно шаг за шагом возвращать доверие к высшему образованию в Украине, стала образцом соблюдения европейских стандартов в управлении высшим образованием нашей страны и дает надежду необратимость изменений, благодаря которым украинская система высшего образования начала преодолевать свою совковую отсталость. А еще говорят, что добра от добра не ищут ... Только не в Украине и не в настоящем Министерстве образования и науки.

Вот только это свидетельствует, что добро НАЗЯВО не является «добром» руководства МОН, а потому речь не о законодательстве, а о конфликте ценностей. Где на одной стороне - независимость, преданность качества, доверие, прозрачность, ответственность. А на другой - централизация, монопольная власть, ректорский феодализм, зависимость от государственных дотаций, конформизм. Неудивительно, что, выбрав те другие анти-ценности, МОН пытается поднять статус НАЗЯВО и ликвидировать его как независимый институт путем внесения изменений в Закон «О высшем образовании», как это предложено в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины» от 30.07 .2020 г.

Почему руководство Министерства, как бы это шло сделать, не предложило НАЗЯВО обсудить несогласованность украинского законодательства и найти общее решение, которое бы устранило кажущуюся юридическую коллизию и сохранило независимый статус национального агентства? Нет. МОН тайно, без уведомления руководства НАЗЯВО и в рекордно короткие сроки подготовило законопроект и выбрало путь свертывания процесса становления доверия к высшему образованию в Украине из-за попытки лишения НАЗЯВО и учреждений высшего образования их автономии от центральных органов исполнительной власти. Кто будет в выигрыше - функционеры от образования. Кто окажется в проигрыше - студенты и их родители, преподаватели, работодатели, налогоплательщики, а по большому счету - украинское общество и перспективы его цивилизованного демократического развития.

Мы призываем украинские университеты, общественные образовательные организации, экспертное сообщество, работодателей, народных депутатов, студенческое сообщество не допустить кардинального разворота в реформировании системы украинского высшего образования и остановить попытку возвращения ее к авторитаризму и централизации, характерных для советского режима и некоторых его государств-наследниц " .

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