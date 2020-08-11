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Espreso.tvОбществоУКУ стал на защиту Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

УКУ стал на защиту Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

Ректорат УКУ отреагировал жестким заявлением по поводу недавнего пресс-брифинга МОН по модернизации системы качества образования в Украине, на котором и.о. министра Сергей Шкарлет при поддержке группы ректоров критиковал деятельность Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО)

Еспресо.TV приводит текст заявления:

"Белое является белым, а черное - черным: в защиту Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

В наше время мировоззренческой дезориентации уже стало привычным провозглашать белое черным и наоборот. Несколько дней назад яркой иллюстрацией к этой практике стал пресбрифинг МОН по модернизации системы качества образования в Украине, на котором и.о. министра Сергей Шкарлет при поддержке группы ректоров обратился к произвольному очернения деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО).

Что настораживает? Стиль, благодаря которому это стало приглашением к публичному травли руководства НАЗЯВО и отдушиной для недовольных его принципиальной позицией по соблюдению стандартов качества в высшем образовании. В чем только не обвинили Сергей Квит и команду НАЗЯВО ?! В монополизации практики аккредитации, коммерциализации и вымогательстве, ограничении автономии вузов и конечно нехватки уважения к заслуженным и солидных.

Что пугает? Осознание, что большинство из присутствующих просто не понимают, что есть НАЗЯВО и зачем оно нужно. Они и представители НАЗЯВО на разных и непонятными друг для друга языках. Они, мол, - реалисты, а НАЗЯВО - такая игра в независимость, прозрачность и объективность. Ее еще можно было бы мириться, если бы это ни на что не влияло и ничего не стоило. Но если за это «унижение» еще надо делиться своим всевластием и крошками с бюджетного корзины, то самый высокий возвращаться с якобы виртуальной матрицы европейских стандартов в милую сердцу реальность украинских никак стандартов ручного управления, кумовства, патернализма и, конечно, цинизма.

Что возмущает? Собственно - цинизм, в результате которого формальный предписание Назка, вызванный вероятной коллизией в законодательстве Украины и его несовершенством сравнению с аналогичным европейским законодательством, становится основанием для нескрываемой атаки на институт, который начал успешно шаг за шагом возвращать доверие к высшему образованию в Украине, стала образцом соблюдения европейских стандартов в управлении высшим образованием нашей страны и дает надежду необратимость изменений, благодаря которым украинская система высшего образования начала преодолевать свою совковую отсталость. А еще говорят, что добра от добра не ищут ... Только не в Украине и не в настоящем Министерстве образования и науки.

Вот только это свидетельствует, что добро НАЗЯВО не является «добром» руководства МОН, а потому речь не о законодательстве, а о конфликте ценностей. Где на одной стороне - независимость, преданность качества, доверие, прозрачность, ответственность. А на другой - централизация, монопольная власть, ректорский феодализм, зависимость от государственных дотаций, конформизм. Неудивительно, что, выбрав те другие анти-ценности, МОН пытается поднять статус НАЗЯВО и ликвидировать его как независимый институт путем внесения изменений в Закон «О высшем образовании», как это предложено в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины» от 30.07 .2020 г.

Почему руководство Министерства, как бы это шло сделать, не предложило НАЗЯВО обсудить несогласованность украинского законодательства и найти общее решение, которое бы устранило кажущуюся юридическую коллизию и сохранило независимый статус национального агентства? Нет. МОН тайно, без уведомления руководства НАЗЯВО и в рекордно короткие сроки подготовило законопроект и выбрало путь свертывания процесса становления доверия к высшему образованию в Украине из-за попытки лишения НАЗЯВО и учреждений высшего образования их автономии от центральных органов исполнительной власти. Кто будет в выигрыше - функционеры от образования. Кто окажется в проигрыше - студенты и их родители, преподаватели, работодатели, налогоплательщики, а по большому счету - украинское общество и перспективы его цивилизованного демократического развития.

Мы призываем украинские университеты, общественные образовательные организации, экспертное сообщество, работодателей, народных депутатов, студенческое сообщество не допустить кардинального разворота в реформировании системы украинского высшего образования и остановить попытку возвращения ее к авторитаризму и централизации, характерных для советского режима и некоторых его государств-наследниц " .

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