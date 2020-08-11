 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп хочет пригласить Путина на саммит G7

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7

Президент Дональд Трамп предложил провести саммит G7 в ноябре, после выборов в США и добавил, что пригласил на встречу президента России Владимира Путина

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, передает Укринформ.

"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина, - ред.) на встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют G7. И некоторые уже согласились принять участие", - заявил Трамп.

В начале этого брифинга возле забора Белого дома произошла стрельба, в результате чего американского лидера эвакуировали .

  • В конце мая Трамп заявил, что переносит встречу G7 с конца июня как минимум на сентябрь 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать