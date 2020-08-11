Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7

11 августа, 2020, 08:16

Президент Дональд Трамп предложил провести саммит G7 в ноябре, после выборов в США и добавил, что пригласил на встречу президента России Владимира Путина

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, передает Укринформ.

"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина, - ред.) на встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют G7. И некоторые уже согласились принять участие", - заявил Трамп.

В начале этого брифинга возле забора Белого дома произошла стрельба, в результате чего американского лидера эвакуировали .

В конце мая Трамп заявил, что переносит встречу G7 с конца июня как минимум на сентябрь 2020 года.