Трамп прервал свой брифинг из-за стрельбы у Белого дома

11 августа, 2020, 07:17

Пресс-брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме был внезапно прерван, и президент покинул комнату

Через несколько минут Трамп вернулся и заявил о том, что неподалеку от Белого дома была стрельба, сообщает Радио Свобода .

По словам Трампа, агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека. Секретная служба сообщила, что инцидент, во время которого их сотрудник применил оружие, расследуют. Сотрудник секретной службы и другой участник инцидента находятся в больнице. На территорию Белого дома посторонние не проникали и никому из его сотрудников ничего не угрожало.

Statement from US Secret Service on officer involved shooting : pic.twitter.com/vMP9ypuNh5 - US Secret Service (@SecretService) August 11, 2020 Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger. - US Secret Service (@SecretService) August 10, 2020

Инцидент произошел в квартале от Белого дома. Как рассказывают журналисты, через несколько минут после начала выступления президента они услышали выстрелы и к президенту подошел сотрудник секретной службы, сообщил о стрельбе. Президент оставил комнату для брифингов и пошел в Овальный кабинет. Вскоре он вернулся и продолжил пресс-конференцию.

Сейчас неназванный подозреваемый находится в критическом состоянии в больнице. Следователи пытаются выяснить мотивы его действий. В частности выясняют, не страдает ли он психическими расстройствами.