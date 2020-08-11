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Espreso.tvМирТрамп прервал свой брифинг из-за стрельбы у Белого дома

Трамп прервал свой брифинг из-за стрельбы у Белого дома


фото: AFP
Пресс-брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме был внезапно прерван, и президент покинул комнату

Через несколько минут Трамп вернулся и заявил о том, что неподалеку от Белого дома была стрельба, сообщает Радио Свобода .

По словам Трампа, агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека. Секретная служба сообщила, что инцидент, во время которого их сотрудник применил оружие, расследуют. Сотрудник секретной службы и другой участник инцидента находятся в больнице. На территорию Белого дома посторонние не проникали и никому из его сотрудников ничего не угрожало.

 

Инцидент произошел в квартале от Белого дома. Как рассказывают журналисты, через несколько минут после начала выступления президента они услышали выстрелы и к президенту подошел сотрудник секретной службы, сообщил о стрельбе. Президент оставил комнату для брифингов и пошел в Овальный кабинет. Вскоре он вернулся и продолжил пресс-конференцию.

Сейчас неназванный подозреваемый находится в критическом состоянии в больнице. Следователи пытаются выяснить мотивы его действий. В частности выясняют, не страдает ли он психическими расстройствами.

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