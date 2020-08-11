Трамп прервал свой брифинг из-за стрельбы у Белого дома
Через несколько минут Трамп вернулся и заявил о том, что неподалеку от Белого дома была стрельба, сообщает Радио Свобода .
По словам Трампа, агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека. Секретная служба сообщила, что инцидент, во время которого их сотрудник применил оружие, расследуют. Сотрудник секретной службы и другой участник инцидента находятся в больнице. На территорию Белого дома посторонние не проникали и никому из его сотрудников ничего не угрожало.
Statement from US Secret Service on officer involved shooting : pic.twitter.com/vMP9ypuNh5- US Secret Service (@SecretService) August 11, 2020
Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger.- US Secret Service (@SecretService) August 10, 2020
Инцидент произошел в квартале от Белого дома. Как рассказывают журналисты, через несколько минут после начала выступления президента они услышали выстрелы и к президенту подошел сотрудник секретной службы, сообщил о стрельбе. Президент оставил комнату для брифингов и пошел в Овальный кабинет. Вскоре он вернулся и продолжил пресс-конференцию.
Сейчас неназванный подозреваемый находится в критическом состоянии в больнице. Следователи пытаются выяснить мотивы его действий. В частности выясняют, не страдает ли он психическими расстройствами.
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