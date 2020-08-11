Скандальный топ-менеджер "Динамо" подал в отставку, - СМИ

11 августа, 2020, 08:25

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников оставил киевский клуб ради нового проекта в Харькове

Об этом сообщает FootballHub в YouTube.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Евгений Красников оставил "Динамо" ради работы над новым проектом в Харькове - футбольным клубом "Металл", который получил лицензию для выступлений в следующем сезоне во второй лиге.

"Красников прекращает сотрудничество с "Динамо". Он работает над "Металлом", который получил лицензию на участие во второй лиге. Красников длительное время сосредоточен на этом проекте. У него был разговор с президентом "Динамо". Красников попросил Суркиса его отпустить, чтобы он мог заниматься своим проектом. Это было еще до Луческу, тогда еще был Михайличенко", - рассказал Цыганик.

Евгений Красников был вице-президентом "Динамо" с 2018 года. Ранее он работал в "Металлисте" и был дисквалифицирован на пять лет за причастность к организации в сезоне 2007/2008 договорного матча между харьковчанами и "Карпатами" в чемпионате Украины. Харьковский клуб был лишен бронзы премьер-лиги и отстранен УЕФА от еврокубков.

7 июля стало известно, что в Харькове создают футбольный клуб "Металл" .

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