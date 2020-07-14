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Espreso.tvСпортСтало известно, когда сборная Украины по футболу впервые соберется в 2020 году

Стало известно, когда сборная Украины по футболу впервые соберется в 2020 году


фото: uaf.ua
Сборная Украины по футболу соберется на первый тренировочный сбор после карантина 26 августа в Харькове

Об этом сообщает SportArena.

По информации издания, команда Андрея Шевченко планирует начать первый в 2020 году сбор в конце августа в Харькове.

Старт сбора ожидается 26 августа, когда игроки начнут собираться после матча за Суперкубок Украины-2020 между "Шахтером" и "Динамо", который состоится 25 августа.

Сборная Украины во время этого сбора будет готовиться к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях.

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