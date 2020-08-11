Секретная служба США сообщила подробности стрельбы вблизи Белого дома
В заявлении службы говорится, что подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него есть оружие.
"Затем подозреваемый вернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытянуть какой-то предмет из одежды", - отмечается в сообщении.
Затем мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы выстрелил в торс подозреваемого.
Офицеры предоставили раненому первую помощь, после чего он был доставлен в больницу. Секретная служба проведет внутреннее расследование действий своего офицера. Кроме того, все данные о происшествии были переданы в полицию.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал пресс-конференцию из-за сообщения о стрельбе возле Белого дома.
Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, что его вывели из зала в качестве меры пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор