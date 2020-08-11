Секретная служба США сообщила подробности стрельбы вблизи Белого дома

11 августа, 2020, 10:21

Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой вблизи Белого дома в Вашингтоне, из-за которого президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию

В заявлении службы говорится, что подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него есть оружие.

"Затем подозреваемый вернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытянуть какой-то предмет из одежды", - отмечается в сообщении.

Затем мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы выстрелил в торс подозреваемого.

Офицеры предоставили раненому первую помощь, после чего он был доставлен в больницу. Секретная служба проведет внутреннее расследование действий своего офицера. Кроме того, все данные о происшествии были переданы в полицию.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал пресс-конференцию из-за сообщения о стрельбе возле Белого дома.

Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, что его вывели из зала в качестве меры пресечения.

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