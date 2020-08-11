 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСекретная служба США сообщила подробности стрельбы вблизи Белого дома

Секретная служба США сообщила подробности стрельбы вблизи Белого дома


фото: reuters
Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой вблизи Белого дома в Вашингтоне, из-за которого президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию

В заявлении службы говорится, что подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него есть оружие.

"Затем подозреваемый вернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытянуть какой-то предмет из одежды", - отмечается в сообщении.

Затем мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы выстрелил в торс подозреваемого.

Офицеры предоставили раненому первую помощь, после чего он был доставлен в больницу. Секретная служба проведет внутреннее расследование действий своего офицера. Кроме того, все данные о происшествии были переданы в полицию.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал пресс-конференцию из-за сообщения о стрельбе возле Белого дома.

Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, что его вывели из зала в качестве меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать