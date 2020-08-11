"Голос" выдвинул кандидата на пост мэра Одессы
Об этом сообщает "Укринформ".
О своем делегирования от "Голоса" Наталья Делиева объявила на съезде партии в Киеве.
"Еще месяц назад у меня и в мыслях не было, что я могу стоять здесь как председатель парламентской партии "Голос" в Одесской области. А еще сейчас я кандидат на пост главы города Одесса", - сказала Делиева.
Напомним, местные выборы в Украине назначили на 25 октября.
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На заседании 8 августа ЦИК назначила на 25 октября первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.
Справка: Наталья Делиева - глава Одесской областной территориальной организации политической партии "Голос", глава ОО "Ассоциация женщин Украины "Дія". Делиева является директором "Первого благотворительного театрального фонда" и основательницей "Продюсерский центр Наталии Делиевой". Работала директором комик-труппы "Маски" и театра "Дом клоунов". Муж Натальи - Лев Делиев, звукорежиссер труппы "Маски" и брат Георгия Делиева, художественного руководителя труппы "Маски", режиссера, актера, народного артиста Украины.
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