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Espreso.tvСпорт"Боруссия" и МЮ сорвали самый громкий трансфер межсезонья

"Боруссия" и МЮ сорвали самый громкий трансфер межсезонья


фото: Getty Images
Дортмундская "Боруссия" отказалась продавать "Манчестер Юнайтед" английского футболиста Джейдон Санчо

Об этом сообщает "Боруусия" в twitter.

По словам спортивного директора немецкого клуба Михаэля Цорка, Джейдон Санчо не пройдет в "Манчестер Юнайтед".

"Санчо входит в наши планы. Он будет выступать за нас в следующем сезоне. Это окончательное решение. Думаю, это ответ на все ваши вопросы. Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдон соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Так что, считайте, мы уже тогда продолжили его контракт до 2023 года ", - сказал Цорк.

"Боруссия" требовала в МЮ за английского нападающего 120 млн евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Джейдон Санчо сыграл 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

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