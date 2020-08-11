Промоутер рассказал, когда подпишут контракт на бой Ломаченко - Лопес
Об этом сообщает ESPN.
По словам Арума, соглашение о бое за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) будет подписано уже на этой неделе.
"Мы надеемся, что сможем завершить переговоры на этой неделе. Но мы не собираемся мириться с любой мелочью. Это должно быть сделано на профессиональном уровне. Мы не несем ответственности за то, что у нас нет зрителей. Но да, я оптимистично настроен , что все будет улажено ", - сказал Арум.
Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 11 августа стало известно, что Теофимо Лопес требует от Василия Ломаченко отдать ему часть своего гонорара за бой.
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