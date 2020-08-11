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Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, когда подпишут контракт на бой Ломаченко - Лопес

Промоутер рассказал, когда подпишут контракт на бой Ломаченко - Лопес


фото: Getty Images
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что контракт на бой украинца против американца Теофимо Лопеса будет подписан уже на этой неделе

Об этом сообщает ESPN.

По словам Арума, соглашение о бое за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) будет подписано уже на этой неделе.

"Мы надеемся, что сможем завершить переговоры на этой неделе. Но мы не собираемся мириться с любой мелочью. Это должно быть сделано на профессиональном уровне. Мы не несем ответственности за то, что у нас нет зрителей. Но да, я оптимистично настроен , что все будет улажено ", - сказал Арум.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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