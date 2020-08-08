Стало известно, когда Усик встретится с Джошуа

8 августа, 2020, 20:10

Украинский боксер Александр Усик может провести бой против чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа в 2021 году

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Эдди Хирн, сообщает Sky Sports.

По его словам, господину титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа придется подождать с объединительным поединком против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри.

"Энтони выйдет в ринг в декабре против Пулева. Потом у него будет перерыв до июня или июля 2021, потому что он справится со своими обязательствами по защите титулов. Если Чисора не огорчит Усика, то Джошуа уже нужно защищать титул против Александра" - сказал Хирн.

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится в октябре. Украинец является обязательным претендентом на титул WBO.

4 августа Джошуа заявил, что откажется от боя с украинцем Александром Усиком ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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