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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка Клочкова рассказала подробности ограбления ее квартиры в Киеве

Олимпийская чемпионка Клочкова рассказала подробности ограбления ее квартиры в Киеве


фото: Getty Images
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова рассказала, что воры украли из ее квартиры в столице

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам Клочковой, квартиру которой ограбили в день ее рождения 7 августа, воры забрали ценные вещи, однако не украли ее олимпийские медали.

"Консьерж позвонил, сказал, что квартиру обокрали. Когда зашли в квартиру, то увидели, что все перевернуто: медали, документы, вещи - по всей квартире. Забрали три дорогие часы, которые были выиграны мной на Кубке мира. Там подписано, что они олимпийской чемпионке Яне Клочковой. Драгоценности украли, ноутбук. пережевали за олимпийские медали. Это труд всей моей жизни. Но, если что-то произошло, то одна медаль у родителей в Крыму и она осталась ", - сказала Клочкова.

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