В Киеве ограбили квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки

9 августа, 2020, 15:34

В столице ограбили квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой

Об этом сообщил бизнесмен Тимофей Нагорный в facebook.

"Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне", - написал Нагорный.

8 августа в Соломенское управление полиции в Киеве поступило сообщение о том, что дверь квартиры по улице Кудряшова, 16/140, принадлежащий Клочковой, открыта. Об украденных вещах пока не сообщается. Сейчас спортсменка находится за пределами Украины.

Яна Колочкова получила четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах в 2000 и 2004 годах на дистанциях 200 м и 400 м комплексным плаванием.

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