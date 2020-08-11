Обладатель "Золотой бутсы" сделал неожиданное заявление о завершении карьеры
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
По его словам, он готов играть в римском клубе до конца карьеры.
"Я намерен играть в "Лацио" до конца карьеры. Я продолжу контракт на три года. Он закончится в 2025 году, когда мне исполнится 35 лет. До перехода в "Лацио" я часто общался с "Наполи", но тем или иным причинам мы никогда не приходили к соглашению. Неаполь - город, в котором я родился, я всегда буду следить за ним с любовью. Но то, что "Лацио" дал мне и дает до сих пор, бесценно", - сказал Иммобиле .
Форвард выступает за "Лацио" с 2016 года. В прошлом сезоне Иммобиле забил в чемпионате Италии 34 гола и получил "Золотую бутсу".
- Польский форвард Роберт Левандовски потерял шансы на победу в споре лучших бомбардиров Европы за "Золотую бутсу", которую выиграл Иммобиле .
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