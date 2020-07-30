У футболиста "Баварии" Левандовски отобрали "Золотую бутсу"

30 июля, 2020, 09:15

Польский форвард Роберт Левандовски потерял шансы на победу в споре лучших бомбардиров Европы за "Золотую бутсу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

29 июля итальянский нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле забил гол в матче 37-го тура Серии А против "Брешии".

Теперь на счету нападающего римлян 35 голов в 36 играх чемпионата Италии. Он опередил в споре за "Золотую бутсу" форварда "Баварии" Роберта Левандовски, у которого 34 гола в 31 матче.

Поляк уже не сможет улучшить свои показатели, поскольку сезон в чемпионате Германии закончен. Таким образом, Левандовски не получит "Золотую бутсу".

Ближайшим преследователем Иммобиле является португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого 31 гол в 32 матчах. Однако после того, как туринцы гарантировали себе чемпионство в Италии, он не вышел на поле в матче 37-го тура против "Кальяри".

Напомним, Роберта Левандовски называли главным претендентом на "Золотой мяч", однако в 2020 году конкурс отменили из-за пандемии .

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