У футболиста "Баварии" Левандовски отобрали "Золотую бутсу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
29 июля итальянский нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле забил гол в матче 37-го тура Серии А против "Брешии".
Теперь на счету нападающего римлян 35 голов в 36 играх чемпионата Италии. Он опередил в споре за "Золотую бутсу" форварда "Баварии" Роберта Левандовски, у которого 34 гола в 31 матче.
Поляк уже не сможет улучшить свои показатели, поскольку сезон в чемпионате Германии закончен. Таким образом, Левандовски не получит "Золотую бутсу".
Ближайшим преследователем Иммобиле является португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого 31 гол в 32 матчах. Однако после того, как туринцы гарантировали себе чемпионство в Италии, он не вышел на поле в матче 37-го тура против "Кальяри".
- Напомним, Роберта Левандовски называли главным претендентом на "Золотой мяч", однако в 2020 году конкурс отменили из-за пандемии .
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