Львовское предприятие "Укроборонпрома" продало техники и услуг на 131 млн грн

11 августа, 2020, 10:46

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" производит технику для ВСУ

Об этом сообщил директор ЛГАРЗ Дмитрий Матрунчик, и нформуе пресс служба "Укроборонпрома".

Также завод выплатил 33 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Это предприятие единственное в Украине, что модернизирует и ремонтирует легкие фронтовые истребители и истребители - бомбардировщики типа "МиГ". И сегодня здесь ремонтируют самолеты МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27 всех модификаций и МиГ-29. Недавно один из таких самолетов МиГ-29 модернизировали и передали в строй 204-й Севастопольской авиационной бригады ВСУ.

В "Укроборонпроме" отмечают, что о ЛГАРЗ отдельные украинские и российские СМИ часто распространяют неправду. Это касается производственных и финансовых показателей и банкротство предприятия.