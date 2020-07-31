Еще один истребитель стал в строй авиабригады ВСУ

31 июля, 2020, 13:55

Накануне Дня Воздушных Сил в строй 204-й Севастопольской авиационной бригады ВСУ стал еще один боевой самолет

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Истребитель МиГ-29 был частично модернизирован и прошел первый ремонт на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе - одном из крупнейших предприятий Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что весной 2014 года этот борт был вывезен с территории аннексированного Крыма. Как сообщили в командовании Воздушных Сил, на самолете проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ. В частности борт получил двигатели, прошедшие капитальный ремонт на Луцком ремонтном заводе "Мотор". Кроме того, на Одесском авиационном заводе выполнен капитальный ремонт коробки самолетных агрегатов. Благодаря этому боевая машина получила значительный ресурс эксплуатации - 12 лет.

После завершения ремонта истребитель прошел летные испытания. Уже в ближайшее время он будет привлечен к несению боевого дежурства в системе противовоздушной обороны страны.

Накануне Дня Воздушных Сил в строй одной из авиационных бригад стал еще один боевой самолет. Истребитель МиГ-29 был ... Posted by Министерство обороны Украины on Friday, 31 July 2020

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