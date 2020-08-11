Гуцульский аркан с Коваливкой внесены в перечень нематериального наследия Украины

11 августа, 2020, 15:49

Министерство культуры Украины, учитывая рекомендации Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, включило три элемента нематериального культурного наследия в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины МКИП

Среди них и особое исполнение аркана в окрестностях Коломыи на Прикарпатье. Об этом информирует пресс-служба Министерства, пишет Еспресо.Запад.

Кроме "обычая исполнять танец аркан с Коваливкой в Печенеженской ОТО", были внесены также "Искусство изготовления звуковой глиняной игрушки "Валковский свисток" и "Технология изготовления "восковых" венков на Виннитчине". Соответствующий приказ № 2008 Министерства культуры и информационной политики Украины подписан 5 августа 2020 г.

Об этом сообщил начальник отдела туризма Управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Передерко.

"Включение аркана с Коваливкой стало возможным благодаря сотрудничеству Отдела культуры и туризма Печенеженского поселкового совета объединенной территориальной общины Коломыйского района Ивано-Франковской области, Публичной библиотеки имени Владимира Грабовецкого, Народного дома с. Слобода, Дома культуры с. Печенежин, Библиотеки-филиалы с . Княждвир и носителей элемента нематериального культурного наследия - поводырей танца ", - рассказал чиновник ОГА.

Аркан с Коваливкой - мужской танец из двух частей, которые отличаются по хореографии и музыке. В быту танец всегда танцуют из двух частей, в целом называя его "Аркан".

Первая часть - известная мелодия аркана, которая в Печенеженской ОТГ имеет особенность в виде включения еще одной музыкальной темы. Аркан танцуют в кругу, положив руки на плечи. Основной шаг: на раз правая нога ставится вправо на два левая нога идет вправо позади правой, на три правая нога снова идет вправо, на четыре танцор слегка подпрыгивает на правой ноге (как балансирует, не отрывая носка от земли), левая нога поднимается вправо вверх на пять левая нога ставится на пол, на шесть танцор слегка подпрыгивает на левой ноге, а правая нога поднимается влево вверх. Аутентичный танец "Аркан" танцуют так, как "проводит" поводырь. Поводырь импровизационно комбинирует известные ему и танцорам команды, заранее выкрикивая их. Музыки слушают поводыря.

Вторая часть - Коваливка - начинается с возгласа поводыря - "Ковалевка", который является сигналом для музыкантов изменить мелодию. По команде "А рісна на місці" - мужчины, немного отдохнув, снова кладут руки на плечи и начинают дубасировать - сильно выбивать ногами наместе. В начале Коваливки, по команде «Пой», мужчины поют.

По окончании Коваливки танец может переходить в популярный на Гуцульщине танец «Гуцулка», который выполняется мужчинами и женщинами в парах.

Аркан с Коваливкой танцуют на свадьбах, днях рождения, крестинах. Отдельно Аркан, как показательный номер, выполняют во время праздников в обществе.

Напомним, на внесение в перечень нематериального культурного наследия Украины претендуют также яворовская игрушка и яворовский пирог. Далее во Львовской ОГА намерены подавать их в список ЮНЕСКО.