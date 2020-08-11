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Espreso.tvОбществоГосдеп США одобрил высылку российских дипломатов из Словакии

Госдеп США одобрил высылку российских дипломатов из Словакии


фото: reuters
США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, которых заподозрили в шпионаже

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые несут для ее суверенитета иностранные злонамеренные действующие лица. Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", - написала Ортагус в своем Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о решении выслать из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Дипломаты должны покинуть Словакию до 17 августа.

В МИД России заявили, что на это "традиционно пойдет зеркальный ответ".

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