Госдеп США одобрил высылку российских дипломатов из Словакии

11 августа, 2020, 11:52

США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, которых заподозрили в шпионаже

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые несут для ее суверенитета иностранные злонамеренные действующие лица. Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", - написала Ортагус в своем Twitter.

The United States applauds the recent actions taken by Slovakia to protect against threats that foreign malign actors pose to its sovereignty. @SlovakiaMFA has sent a clear signal that it will not tolerate Russia's politically-motivated criminal acts on Slovak soil or in Europe . - Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 10, 2020

Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о решении выслать из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Дипломаты должны покинуть Словакию до 17 августа.

В МИД России заявили, что на это "традиционно пойдет зеркальный ответ".

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