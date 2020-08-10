Словакия высылает трех российских дипломатов

10 августа, 2020, 21:13

Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага, передает газета Dennik .

"Я не могу назвать фамилии работников российской дипмиссии, но в то же время я подтверждаю, что было принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации", - сказал Томага

По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Было осуществлено тяжкое преступление на территории другой страны - члена НАТО и ЕС. Я хотел бы подчеркнуть, что мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических отношениях", - добавил пресс-секретарь.