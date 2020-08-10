 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСловакия высылает трех российских дипломатов

Словакия высылает трех российских дипломатов

Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага, передает газета Dennik .

"Я не могу назвать фамилии работников российской дипмиссии, но в то же время я подтверждаю, что было принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации", - сказал Томага

По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Было осуществлено тяжкое преступление на территории другой страны - члена НАТО и ЕС. Я хотел бы подчеркнуть, что мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических отношениях", - добавил пресс-секретарь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать