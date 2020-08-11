Десятки грузовиков и микроавтобусов: на Западной границе снова очереди

11 августа, 2020, 14:07

Пункты пропуска Лужники, Чоп (Тиса), Краковец, Шегини и Ягодин остаются тяжелыми для пересечения границы

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы, передает "Еспресо.Запад".

Несколько дней подряд на границе с Венгрией фиксируется определенное накопление автомобилей, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Лужники" и "Чоп (Тиса)". Как сообщают пограничники, такая ситуация обусловлена внедрением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения COVID-19, а также необходимости изучения и проверки документов путешественников.

"Кроме паспортных документов, полицией Венгрии тщательно проверяются документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки, - говорится в сообщении пограничников. - Соответственно, увеличивается время на прохождение контрольных процедур. Сейчас перед пунктом пропуска "Лужники" на оформление продолжают ожидать около 150 микроавтобусов еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)". за прошедшие сутки через эти пункты пропуска в направлении Венгрии вообще выехали по 400 легковых транспортных средств ".

Подобная ситуация и на выезде в Польшу. Впрочем там накопилась очередь грузовых автомобилей. Их в очереди более двухсот. Поэтому в пограничном пункте "Шегини - Медика" на выезд из Украины ожидают 70 грузовиков, Краковец - Корчевая - 60, а в Ягодине 130.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье на границе сформировались километровые пробки.