На Закарпатье на границе сформировались километровые пробки
9 августа, 2020, 13:40
По сообщению Западного регионального управления Госпогранслужбы, по состоянию на 12:00 воскресенья, 9 августа 2020 года, дня на границе с Венгрией выстроилась очередь из автомобилей на двух пунктах пропуска
Так, на пункте пропуска "Тиса" собралось 200 автомобилей, а на ПП "Лужники" - 150, передает "Еспресо.Запад".
Также 15 автомобилей ждут в очереди у пункта пропуска "Ужгород".
Перед другими пунктами пропуска, включая границы с Польшей, Словакией, Румынией и Беларусью, по состоянию на сейчас очередей нет.
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