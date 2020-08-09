На Закарпатье на границе сформировались километровые пробки

9 августа, 2020, 13:40

По сообщению Западного регионального управления Госпогранслужбы, по состоянию на 12:00 воскресенья, 9 августа 2020 года, дня на границе с Венгрией выстроилась очередь из автомобилей на двух пунктах пропуска

Так, на пункте пропуска "Тиса" собралось 200 автомобилей, а на ПП "Лужники" - 150, передает "Еспресо.Запад".

Также 15 автомобилей ждут в очереди у пункта пропуска "Ужгород".

Перед другими пунктами пропуска, включая границы с Польшей, Словакией, Румынией и Беларусью, по состоянию на сейчас очередей нет.

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