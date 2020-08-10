"Игнорируете факты и позволяете оставаться на свободе настоящим убийцам": Кузьменко написала открытое письмо Венедиктовой

10 августа, 2020, 18:21

Подозреваемая по делу убийства белорусского журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко обвинила генпрокурора Ирину Венедиктову в игнорировании фактов, доказывающих невиновность ее и Андрея Антоненко

Об этом сообщает "Движение сопротивления капитуляции" в Facebook.

Кузьменко написала генпрокурору Венедиктовой, что та игнорирует объективные факты, а новая группа прокуроров по делу, назначенная в мае, игнорирует заседания.

Юлия Кузьменко отметила, что прокуроры появляются на суды лишь тогда, когда те назначают продление содержания под стражей в СИЗО ее и Андрея Антоненко.

"Вы игнорируете очевидные факты, чем позволяете и дальше находиться на свободе настоящим убийцам. Вы, не задумываясь, обрекаете на страдания наших детей и убиваете веру в правосудие у каждого, кто следит за делом", - отметила арестованная.

"Ваша позиция, которая заключается в поддержке лживости того, что происходит, наряду с саботажем ваших подчиненных бросает тень не только на Вас, но и на президента Украины. Так же, как беспричинное содержание нас под стражей подрывает доверие населения Украины в возможность правосудия как в отдельно взятых случаях, так и в целом", - заявила Кузьменко.

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