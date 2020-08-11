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Espreso.tvЭкономикаЦены на картофель в ближайшее время будут расти, - Пендзин

Цены на картофель в ближайшее время будут расти, - Пендзин

В этом году цены на основные продукты, особенно картофель, будут повышаться

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Еспресо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"В этом году вместо того, чтобы собирать собственный урожай, пойдут в ближайший супермаркет за килограммом картошки. Это повлечет дополнительное давление на рынок. И мы обязательно в конце этого года, и уже даже начиная с августа, увидим рост цен на основные продукты. В первую очередь, на картошку ", - сказал Пендзин.

  • В течение года с марта 2019 по март 2020 картофель в Украине подорожал на 26,9%, яблоки - на 82,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

  • В Украине заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости. В случае увеличения цен на товары первой необходимости или товары противоэпидемического назначения более чем на 5%, бизнес должен вносить соответствующую информацию в новосозданный единый реестр, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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