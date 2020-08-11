Цены на картофель в ближайшее время будут расти, - Пендзин

11 августа, 2020, 14:24

В этом году цены на основные продукты, особенно картофель, будут повышаться

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Еспресо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"В этом году вместо того, чтобы собирать собственный урожай, пойдут в ближайший супермаркет за килограммом картошки. Это повлечет дополнительное давление на рынок. И мы обязательно в конце этого года, и уже даже начиная с августа, увидим рост цен на основные продукты. В первую очередь, на картошку ", - сказал Пендзин.