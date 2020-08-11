Цены на картофель в ближайшее время будут расти, - Пендзин
Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Еспресо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"В этом году вместо того, чтобы собирать собственный урожай, пойдут в ближайший супермаркет за килограммом картошки. Это повлечет дополнительное давление на рынок. И мы обязательно в конце этого года, и уже даже начиная с августа, увидим рост цен на основные продукты. В первую очередь, на картошку ", - сказал Пендзин.
-
В течение года с марта 2019 по март 2020 картофель в Украине подорожал на 26,9%, яблоки - на 82,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
-
В Украине заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости. В случае увеличения цен на товары первой необходимости или товары противоэпидемического назначения более чем на 5%, бизнес должен вносить соответствующую информацию в новосозданный единый реестр, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-