В Украине заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Процесс будут контролировать инспекторы Государственной службы безопасности продуктов питания и защиты потребителей без лишней коммуникации с бизнесом, а пользователи смогут следить за изменениями через публичный дашборд.
В Минцифры отметили, что это требование будет касаться товаров противоэпидемического назначения (антисептиков, дезинфекторов, отдельных лекарственных средств, средств индивидуальной защиты) и товаров существенной социальной значимости.
В ведомстве также пояснили, что декларирование цен является временной мерой: соответствующее постановление Кабмина действует только на период карантина, после чего рынок должен вернуться к обычному режиму саморегуляции.
Ознакомиться с реестром можно по ссылке.
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