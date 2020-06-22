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Espreso.tvОбществоВ Украине заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости

В Украине заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости


фото: reuters
В случае увеличения цен на товары первой необходимости или товары противоэпидемического назначения более чем на 5% бизнес должен вносить соответствующую информацию в новосозданный единый реестр

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Процесс будут контролировать инспекторы Государственной службы безопасности продуктов питания и защиты потребителей без лишней коммуникации с бизнесом, а пользователи смогут следить за изменениями через публичный дашборд.

В Минцифры отметили, что это требование будет касаться товаров противоэпидемического назначения (антисептиков, дезинфекторов, отдельных лекарственных средств, средств индивидуальной защиты) и товаров существенной социальной значимости.

В ведомстве также пояснили, что декларирование цен является временной мерой: соответствующее постановление Кабмина действует только на период карантина, после чего рынок должен вернуться к обычному режиму саморегуляции.

Ознакомиться с реестром можно по ссылке.

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