Бывший футболист "Шахтера" получил положительный тест на коронавирус

11 августа, 2020, 20:39

Защитник львовских "Карпат" Владимир Якимец получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Футболист проведет 2 недели на карантине.

"После появления симптомов заболевания футболист сразу же был изолирован, он минимум две недели будет находиться на карантине", - говорится в заявлении львовского клуба.

22-летний защитник выступает за львовские "Карпаты" с 2019 года, перед этим играл за донецкий "Шахтер". В прошлом сезоне Владимир Якимец провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.

10 августа стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом.

10 августа также президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заразился коронавирусом.