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Espreso.tvСпортБывший футболист "Шахтера" получил положительный тест на коронавирус

Бывший футболист "Шахтера" получил положительный тест на коронавирус


фото: fckarpaty.com
Защитник львовских "Карпат" Владимир Якимец получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Футболист проведет 2 недели на карантине.

"После появления симптомов заболевания футболист сразу же был изолирован, он минимум две недели будет находиться на карантине", - говорится в заявлении львовского клуба.

22-летний защитник выступает за львовские "Карпаты" с 2019 года, перед этим играл за донецкий "Шахтер". В прошлом сезоне Владимир Якимец провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.

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