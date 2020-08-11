Бывший футболист "Шахтера" получил положительный тест на коронавирус
11 августа, 2020, 20:39
Защитник львовских "Карпат" Владимир Якимец получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".
Футболист проведет 2 недели на карантине.
"После появления симптомов заболевания футболист сразу же был изолирован, он минимум две недели будет находиться на карантине", - говорится в заявлении львовского клуба.
22-летний защитник выступает за львовские "Карпаты" с 2019 года, перед этим играл за донецкий "Шахтер". В прошлом сезоне Владимир Якимец провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.
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