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Espreso.tvСпортПрезидент УАФ Павелко заразился коронавирусом

Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом


фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заразился коронавирусом

Об этом Андрей Павелко сообщил в facebook.

Глава украинского футбола продолжит работу в удаленном формате.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я. Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Имею боевой настрой и планы на быстрое выздоровление", - написал Андрей Павелко.

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