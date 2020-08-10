Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
10 августа, 2020, 20:07
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заразился коронавирусом
Об этом Андрей Павелко сообщил в facebook.
Глава украинского футбола продолжит работу в удаленном формате.
"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я. Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Имею боевой настрой и планы на быстрое выздоровление", - написал Андрей Павелко.
- 10 августа стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом.
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