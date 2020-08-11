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Espreso.tvОбщество15 минут на рассмотрение, 10 суток ареста женщинам, 15 - мужчинам: как судят протестующих в белорусском Могилеве

15 минут на рассмотрение, 10 суток ареста женщинам, 15 - мужчинам: как судят протестующих в белорусском Могилеве


фото: rfe
11 августа в облцентре Беларуси, городе Могилеве проходят суды над задержанными во время акций протеста 9 и 10 августа

Об этом " Радыё Свабода " рассказала женщина, которая получила от суда штраф в  810 белорусских рублей ($332).

По словам женщины, которая получила только штраф, большинство мужчин приговорены к 15 суткам тюрьмы, а женщины до 10 дней.

Судебные процессы продолжаются 15 минут, судьи не слушают аргументов.

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Саму женщину не арестовали, потому что дома есть несовершеннолетний ребенок, у которого больше некому заботиться о нем.

Женщина рассказала журналистам, что ее задержали за фотографирование с бело-красно-белым флагом 9 августа, а обвинили в участии в "несанкционированном массовом мероприятии". Она называет суды "смехом".

Женщина пожаловалась на "нечеловеческие" условия в СИЗО, особенно это касается женщин. В камерах было холодно, заключенным не давали одеял. Люди спасались, набрасывая на себя простыни.

Как передают журналисты, рядом со следственным изолятором в Могилеве стоят очереди людей, желающих передать что-то задержанным.

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