15 минут на рассмотрение, 10 суток ареста женщинам, 15 - мужчинам: как судят протестующих в белорусском Могилеве
Об этом " Радыё Свабода " рассказала женщина, которая получила от суда штраф в 810 белорусских рублей ($332).
По словам женщины, которая получила только штраф, большинство мужчин приговорены к 15 суткам тюрьмы, а женщины до 10 дней.
Судебные процессы продолжаются 15 минут, судьи не слушают аргументов.
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Саму женщину не арестовали, потому что дома есть несовершеннолетний ребенок, у которого больше некому заботиться о нем.
Женщина рассказала журналистам, что ее задержали за фотографирование с бело-красно-белым флагом 9 августа, а обвинили в участии в "несанкционированном массовом мероприятии". Она называет суды "смехом".
Женщина пожаловалась на "нечеловеческие" условия в СИЗО, особенно это касается женщин. В камерах было холодно, заключенным не давали одеял. Люди спасались, набрасывая на себя простыни.
Как передают журналисты, рядом со следственным изолятором в Могилеве стоят очереди людей, желающих передать что-то задержанным.
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