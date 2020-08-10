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Espreso.tvОбществоБеларусь: где и как протестуют 10 августа

Беларусь: где и как протестуют 10 августа


фото: Белсат
10 августа протесты в Беларуси продолжились. Люди вышли на улицы в разных городах. Их встретили правоохранители

Еспресо.TV собрало информацию об акциях протеста в разных городах Беларуси из местных СМИ

Протесты в Беларуси происходят везде: так, в ночь с 9 на 10 августа по сообщению министерства внутренних дел Республики Беларусь акции прошли в 33 городах. Задержали около 3 тыс. человек.

По последним данным, по состоянию на 22:10 люди вышли на улицы в Бобруйске, Новополоцке, Бресте, Гомеле, Пинске, Гродно, Могилеве, Лиде, Мозыре, Солигорске, Кобрине, Молодечно, Борисове, Жодино, Жлобине, Уручье, Столбцах, Дорогичине, Дзержинске и Береге.

Интернет-связь в Беларуси до сих пор не восстановилась полностью: информацию редакция Еспресо.TV почерпнула из Telegram-каналов СМИ.

Лида

В Лиде жестко разгоняли протестующих.

"Стреляют и пакуют в автозаки. Есть несколько задержанных уже", - сообщили в соцсетях в 9:36.

Столбцы

В городе Столбцы Минской области с населением около 17 тыс. человек несколько сотен демонстрантов прошли маршем по центральным улицам. Видели автозак и пару патрульных машин. По состоянию на 21:45 никого не задержали.

Пинск

По сообщению СМИ в городе, куда минувшей ночью якобы высылали вертолеты из Минска, а днем убрали скамейки, которые митингующие использовали против ОМОНа, наряд милиции присоединился к протестующим.

Берестя (Брест)

По состоянию на 21:37 в Бресте, в районе центра и набережной периодически слышна стрельба. Иногда взрывы. Слышны где-то на расстоянии километра от звуков. Уже была пара очередей. Периодически слышны сильные взрывы с периодичностью в несколько минут и редкие очереди стрельбы.

Обновлено: в Бресте протестующих спецназовцы и другие правоохранители встретили стрельбой. Люди сообщили в СМИ об использовании светошумовых гранат и пневматических дробовиков.

По состоянию на 10:44 протестующие Брест начали делать баррикады из скамеек. 

 

 

Мозырь

В Мозыре - городе Брестской области с населением в более 112 тыс. человек протестующие просили о помощи в соцсетях. На площади Ленина стреляли в людей. ОМОН бил протестующих.

 

Минск

Протестующие в Минске собирались малыми группами - центр и станции метро закрыли силовики. Есть информация о столкновениях. Стреляли в журналистов. Многие тысячи людей с разных сторон идут в центр большими группами. Сообщается, что об отступлении ОМОНа в отдельных районах.

 

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