Зеленский официально представил нового руководителя ГУР Буданова, известного по рейдом в Крым в 2016 году

10 августа, 2020, 16:12

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно - это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", - отметил Зеленский .

Новоназначенный начальник ГУР Кирилл Буданов поблагодарил президента за доверие и заверил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего".

Буданов также отметил, что для него и его команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым, и отметил, что ГУР выполнит любую задачу, поставленную высшим руководством государства.

Справка: 4 апреля 2019 года на Кирилла Буданова было совершено покушение. Под сиденьем его машины было установлено взрывное устройство. Исполнителем был русский диверсант, который действовал по документам гражданина Киргизии Алексея Ломако. За машиной Буданова российским спецслужбам помогал следить государственный изменник - Руслан Анатольевич Ткачук, сотрудник Государственной фискальной службы Украины.Во время минирования Ломако совершил ошибку - бомба сдетонировала - он потерял кисть руки. В ноябре 2018 года на телеканале "Россия 24" вышел сюжет, где утверждалось: офицеры украинской военной разведки Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов причастны к спецоперации на территории оккупированного Крыма в районе Армянска 7-8 августа 2016 года. Отметим, Максима Шаповала убили по приказу русских 16 июня 2017 года тем же способом: взорвали машину. По данным журналиста Юрия Бутусова, в ходе рейда в августе 2016 года украинские разведчики убили подполковника ФСБ Романа Каменева.

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