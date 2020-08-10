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Espreso.tvКультураИз-за пандемии коронавируса в Луцке отменили международный джазовый фестиваль

Из-за пандемии коронавируса в Луцке отменили международный джазовый фестиваль


фото: з архіву фестивалю
Организаторы по сей день надеялись, что ART JAZZ 2020 все же состоится

Оргкомитет международного фестиваля ART JAZZ 2020 сообщил, что в этом году пришлось отменить мероприятие.

"Оргкомитет готовил во время фестиваля очень интересную программу с множеством приятных сюрпризов для поклонников джаза. К сожалению, из-за ситуации с пандемией COVID-19 мы вынуждены в этом году отказаться от проведения фестиваля. Ведь возможны сложности с пересечением границы приглашенными на ART JAZZ 2020 звездами. Также трудно спрогнозировать, какой карантин введут в Луцке", - рассказал Виктор Грысюк, организатор фестиваля ART JAZZ, вице-президент Луцкого джаз-клуба, председатель ОО "Принцип".

Оргкомитет ART JAZZ надеется, что поклонники джаза отнесутся с пониманием к этому вынужденному шагу. В то же время отмечают, что подготовка к проведению фестиваля JAZZ BEZ продолжается. Как добавил Виктор Грысюк, организаторы фестиваля не оставят город "без культуры", однако подробности пообещал раскрыть позже.

Международный фестиваль ART JAZZ - один из самых известных фестивалей в Украине, который начал свою историю 2007 года и стал визитной карточкой Волыни. Это фестиваль, который объединяет не только разные жанры искусства в теме джазовой музыки, но и города.

 

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