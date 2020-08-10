Из-за недостатка койко-мест: в Харькове инфицированных Covid-19 начала принимать областная детская инфекционная больница
Об этом сообщил и.о. директора облдепартаменту здравоохранения Геннадий Бондарчук, передает Укринформ.
В выходные дни детская инфекционная больница города приняла первых пациентов с коронавирусом.
"В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), в диспансере радиационной защиты - 85 пациентов", - заявил Бондарчук.
Он отметил, что Харьковская областная детская инфекционная больница расположена рядом с областной. Для приема инфицированных там подготовили корпус, стоящий особняком. В нем есть 50 боксов, в которых можно разместить до 150 пациентов. В корпусе есть 100 точек доступа для кислородной терапии.
- Напомним, и.о. директора облдепартамента здравоохранения Геннадий Бондарчук заявил, что Харьковская областная инфекционная больница переполнена, поэтому больных будут принимать в детской больнице.
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