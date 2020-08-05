Областная инфекционная больница в Харьковской области переполнена пациентами, - ОГА

5 августа, 2020, 17:22

Харьковская областная инфекционная больница переполнена. Сейчас там находятся 240 пациентов

Об этом заявил и.о. директора областного департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

"На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них - на инвазионной поддержке, другие - в кислородной маске", - отметил Бондарчук.

Больница переполнена несмотря на то, что большинство инфицированных жителей области лечатся на самоизоляции.

Вместе с тем, больных готовы принимать в детской больнице.

По информации Бондарчука, там можно разместить 150 пациентов.

"На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки", - отметил он .

Кроме того, сейчас рассматривают проект по открытию второго реанимационного отделения в областной "инфекцийци". Оно рассчитано на 20 коек.

По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине зафиксировано 75 490 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 1788 - летальные, 41527 человек выздоровели.

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