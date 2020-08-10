 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине почти 40 тыс. детей получили статус пострадавших от военных действий, - Минсоцполитики

В Украине почти 40 тыс. детей получили статус пострадавших от военных действий, - Минсоцполитики


фото: politeka
В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших вследствие военных действий и вооруженных конфликтов

Об этом говорится в докладе за 2019 год о состоянии защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 31 декабря 2019 зарегистрировано более 190 тысяч детей, получивших статус ВПО. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий, получили всего 39 тысяч человек, что составляет всего 20%.

Также из ОРДЛО за год освободили 345 заключенных.

"Благодаря переговорам удалось с временно оккупированной части Луганской области принять 332 заключенных, и 13 - с временно оккупированной части Донецкой области. Эти люди отбывали наказание на оккупированной территории и их срок заключения истек. Таким образом реализовано право на защиту и свободу человека", - подчеркнул правозащитник Павел Лисянский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать