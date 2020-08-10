В Украине почти 40 тыс. детей получили статус пострадавших от военных действий, - Минсоцполитики

10 августа, 2020, 16:12

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших вследствие военных действий и вооруженных конфликтов

Об этом говорится в докладе за 2019 год о состоянии защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 31 декабря 2019 зарегистрировано более 190 тысяч детей, получивших статус ВПО. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий, получили всего 39 тысяч человек, что составляет всего 20%.

Также из ОРДЛО за год освободили 345 заключенных.

"Благодаря переговорам удалось с временно оккупированной части Луганской области принять 332 заключенных, и 13 - с временно оккупированной части Донецкой области. Эти люди отбывали наказание на оккупированной территории и их срок заключения истек. Таким образом реализовано право на защиту и свободу человека", - подчеркнул правозащитник Павел Лисянский.