В Минске силовики открыли огонь, ранена журналистка, - СМИ

10 августа, 2020, 20:56

На акциях протеста в Беларуси силовики начали стрелять

Об этом сообщает Наша Нива.

По активистам открыли огонь. Ранена в ногу журналистка "Нашей Нивы". Силовики также применяют шумовые гранаты. Задержания людей продолжаются.

Как рассказал главный редактор "Нашей Нивы", раненую журналистку прямо сейчас везут в больницу, она не чувствует ноги.