В Минске силовики открыли огонь, ранена журналистка, - СМИ
10 августа, 2020, 20:56
На акциях протеста в Беларуси силовики начали стрелять
Об этом сообщает Наша Нива.
По активистам открыли огонь. Ранена в ногу журналистка "Нашей Нивы". Силовики также применяют шумовые гранаты. Задержания людей продолжаются.
Как рассказал главный редактор "Нашей Нивы", раненую журналистку прямо сейчас везут в больницу, она не чувствует ноги.
- В Минске во время второго дня протестов из-за результатов президентских выборов местный ОМОН задержал 12 активистов.
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