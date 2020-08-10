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Espreso.tvОбществоВ Минске силовики открыли огонь, ранена журналистка, - СМИ

В Минске силовики открыли огонь, ранена журналистка, - СМИ

На акциях протеста в Беларуси силовики начали стрелять

Об этом сообщает Наша Нива.

По активистам открыли огонь. Ранена в ногу журналистка "Нашей Нивы". Силовики также применяют шумовые гранаты. Задержания людей продолжаются.

Как рассказал главный редактор "Нашей Нивы", раненую журналистку прямо сейчас везут в больницу, она не чувствует ноги.

  • В Минске во время второго дня протестов из-за результатов президентских выборов местный ОМОН задержал 12 активистов.
 
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