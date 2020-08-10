Установили ошибочный диагноз: трех львовских врачей обвиняют в смерти пациентки

10 августа, 2020, 15:30

По версии следствия, трое врачей клинической больницы скорой медицинской помощи Львова не провели необходимые диагностические мероприятия и установили неправильный диагноз пациентке. Дело передали в суд

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

Львовские прокуроры передали в суд дело в отношении трех врачей, обвиняемых в смерти пациентки. Речь идет о двух заведующих отделения и враче Клинической больницы скорой медицинской помощи, которые, по версии следствия, в период 6-28 июня 2017 года не провели необходимые диагностические мероприятия, установили неправильный диагноз пациентке, не установили и не ликвидировали причину перитонита (воспаление брюшины). Как следствие пренебрежения врачами своим обязанностями и недостаточного обследования больного, было назначено неправильное лечение, женщине провели три операции, которые не дали желаемого эффекта.

Все это в конечном итоге привело к смерти пациентки от перитонита, забрюшинного абсцесса и некроза сигмовидной кишки.

Как сообщают в прокуратуре, такие действия медиков квалифицированы по ч.1 ст.140 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного.

Сейчас завершено досудебное расследование, обвинительный акт находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде. Львов.

В случае доказательства вины врачам грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.